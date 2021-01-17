Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ekrem Gökkaya hayatını kaybetti! Ekrem Gökkaya kimdir?

Cem Film ve Cumhur Film de yapım yönetmenliği yaptı. Kemal Sunal Arzu Film'den başka firmayla çalışmazken ona kontrat yapan ilk kişi Ekrem Gökkaya'dır. Alev Gökkaya ile evli olan Ekrem Gökkaya, mesleği bıraktıktan sonra ise eşinin memleketi Bartın'a yerleşti.