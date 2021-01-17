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Kar yağışı devam edecek mi? Ne zamana kadar sürecek? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

A Haber
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Giriş: 17.01.2021 09:51
Güncelleme:17.01.2021 10:43
Marmara, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu'da kar yağışı etkili oluyor. Peki kaç gün daha devam edecek, sadece kar yağışı mı olacak yoksa sağanak da bekleniyor mu? Kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da Pazartesi günü kar yağacak mı? Hafta içi hava nasıl olacak? Kar yağışları ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji uzmanı Dr. Deniz Demirhan A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Marmara, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu'da kar yağışı etkili oluyor. Peki kaç gün daha devam edecek, sadece kar yağışı mı olacak yoksa sağanak da bekleniyor mu? Kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da Pazartesi günü kar yağacak mı? Hafta içi hava nasıl olacak? Kar yağışları ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji uzmanı Dr. Deniz Demirhan A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Kar yağışı devam edecek mi? Ne zamana kadar sürecek? Uzman isim canlı yayında yanıtladı KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? NE ZAMANA KADAR SÜRECEK? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA YANITLADI

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