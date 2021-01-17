Kar yağışı devam edecek mi? Ne zamana kadar sürecek? Uzman isim canlı yayında yanıtladı

Marmara, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu'da kar yağışı etkili oluyor. Peki kaç gün daha devam edecek, sadece kar yağışı mı olacak yoksa sağanak da bekleniyor mu? Kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da Pazartesi günü kar yağacak mı? Hafta içi hava nasıl olacak? Kar yağışları ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji uzmanı Dr. Deniz Demirhan A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Marmara, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu'da kar yağışı etkili oluyor. Peki kaç gün daha devam edecek, sadece kar yağışı mı olacak yoksa sağanak da bekleniyor mu? Kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da Pazartesi günü kar yağacak mı? Hafta içi hava nasıl olacak? Kar yağışları ne zamana kadar sürecek? Meteoroloji uzmanı Dr. Deniz Demirhan A Haber canlı yayınında yanıtladı.