Kartepe'de kar kalınlığı 85 santimetreye ulaştı

Yoğun yağışın ardından Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 85 santimetreye ulaştı.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'nin aynı anda seyredilebildiği kayak merkezinde, uzunlukları 400 ile 3 bin 500 metre arasında değişen her zorluk seviyesinde 12 pist, 4 lift, 3 telesiyej ve 1 teleski bulunuyor.