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Kartepe'de kar kalınlığı 85 santimetreye ulaştı

Son dakika yaşam haberleri... 'nin ilçesinde kar kalınlığı 85 santimetre oldu.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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Kartepe'de kar kalınlığı 85 santimetreye ulaştı

'de dün akşam başlayan kar, 1600 rakımlı 'nın zirvesinde gece saatlerinde etkisini artırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı vatandaşlar, bölgede kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Yoğun yağışın ardından Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 85 santimetreye ulaştı.

ve 'nin aynı anda seyredilebildiği kayak merkezinde, uzunlukları 400 ile 3 bin 500 metre arasında değişen her zorluk seviyesinde 12 pist, 4 lift, 3 telesiyej ve 1 teleski bulunuyor.

Öte yandan ekipler, kayak merkezine ulaşım sağlanan dağ yolunda tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışı konusunda uyararak, lastik kontrolü yapıyor.

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