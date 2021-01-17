Havada panik! Samsun'dan havalanmıştı! Acil iniş yaptı...

Bunun üzerine yolcuya ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı. İlk müdahalenin ardından kabin görevlileri pilota bilgi verdi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak, saat 08.45 sıralarında havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.