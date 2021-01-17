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Havada panik! Samsun'dan havalanmıştı! Acil iniş yaptı...

Son dakika haberine göre; - Havalimanı seferini yapan 'na ait yolcu uçağında bulunan bir yolcu aniden bilinç kaybı yaşadı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, 'na acil iniş yaptı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 17.01.2021
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Havada panik! Samsun'dan havalanmıştı! Acil iniş yaptı...

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda 'nın - seferini yapan uçağındaki bir kadın yolcu, aniden bilinç kaybı yaşadı.

Bunun üzerine yolcuya ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı. İlk müdahalenin ardından kabin görevlileri pilota bilgi verdi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak, saat 08.45 sıralarında havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

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Bilinç kaybı yaşayan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı ise seferini tamamlamak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaparak 'na hareket etti.

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