17 Ocak 2021, Pazar
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Malatya'daki dehşet düşüren cinayetin gerçekleri ortaya çıktı!

'daki bir aile tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü, önce eşi 'ı ardından da aynı bıçakla kendini yaraladı. Yaralı çift kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.01.2021
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Malatya'daki dehşet düşüren cinayetin gerçekleri ortaya çıktı!

Malatya'da aile kavgasında yaralandıktan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybeden karı koca olayında detaylar ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen aile kavgasında imam nikahlı olarak yaşadıkları belirtilen Hüseyin Ördek (46) ile Nergiz Beyaz (39) arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda ağır yaralanan çift kaldırıldıkları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti.

İlk belirlemelere göre çiftin karşılıklı birbirini yaraladığı değerlendirilirken polis ekiplerince yapılan incelemelerde Hüseyin Ördek'in önce eşi Nergiz Beyaz'ı ardından da aynı bıçakla kendini yaraladığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

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