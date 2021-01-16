Bursa'da küfür 2 cana sebep oldu

Olay, dün akşam, Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Levent K., 10 V 0672 plakalı otomobiliyle geldiği caddede, husumetli olduğu Orhan Aksu ve Orhan Eren ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent K., aracından aldığı pompalı tüfek ile ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Orhan Aksu ve Orhan Eren, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, Levent K.'yi silahıyla birlikte yakalayıp gözaltına alırken, bölgeye çok sayıda asayiş ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aksu ve Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi.