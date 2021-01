Türkiye orman varlığını artırmada Avrupa’da 1’inci dünyada 6’ncı

Türkiye'de orman varlığını arttırmaya yönelik çalışmalar her geçen gün artarak devam ediyor. Bu başarı FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) tarafından 5 yılda bir hazırlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) raporunda da yer aldı. 11 Kasım 2019 yılında başlatılan Geleceğe Nefes Projesi ile Türkiye'nin doğusundan batısına milyonlarca vatandaşın katılımıyla yeni orman alanları oluşturulmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilirken, projeye olan destek de çığ gibi büyüdü. Kimi vatandaşlar, emekli maaşlarıyla ormanlar oluşturdu, kimi kendini doğaya adayıp ormanların gönüllü koruyucusu oldu. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



"ÜLKEMİZİN ORMAN VARLIĞININ ARTTIĞININ ULUSLARARASI TESCİLİ ANLAMINA GELİYOR"

Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisi olduğuna dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi FAO'nun uluslararası ormancılıkla ilgilenen birimi bir rapor yayımladı. Bu rapor 5 yılda bir yayınlanıyor. Ülkelerin orman varlıklarını duyuran bir rapor. 2015 yılındaki raporlarında Türkiye, 46'ncı sıradayken dünyada orman varlığı bakımından 2020 yılındaki raporda 27'nci sıraya yükseldi. Bu ülkemiz adına çok memnun edici, sevindirici bir durum. Aynı raporda en çok ağaçlandırma yapan dünyada 4'üncü Avrupa'da ilk sıradaki ülkeyiz. Aynı zamanda orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1'inci dünyada 6'ncı sıradayız. Bütün bunlar ülkemizin orman varlığının arttığının uluslararası anlamda tescili anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.



"TÜRKİYE'NİN ORMAN VARLIĞI 1980'Lİ YILLARDAN 2000'Lİ YILLARA DOĞRU GİDEREK ARTMAKTA"

KTÜ Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. İbrahim Turna Türkiye'nin orman varlığını arttırma noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini ve bu çabaların takdirle karşılandığını belirtti. Konuyla ilgili konuşan Turna, "Türkiye'nin orman varlığı 1980'li yıllardan 2000'li yıllara doğru giderek artmaktadır. Her yıl milyonlarca fidan dikimi gerçekleştirilerek bu orman alanlarının artışı, bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Bu rastgele yapılan bir işlem değildir. Bu çalışmalar, 181 yıllık bir kuruluş olan Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla yürütülmektedir. Biz öğretim üyeleri olarak sadece Türkiye ormancılığında değil dünya ormancılığında yapılması gerekli olan teknik bilgileri veriyoruz. Biz meyve bahçesi kuracaksak oraya çam ağacı ekmezsiniz. Ama her yere meyve ağacı dikemezsiniz" diye konuştu.

