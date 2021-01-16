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Son dakika: Tıp dünyasından çığır açan buluş! Sivrisineklerle kanser tespiti yapılacak

Son dakika: Tıp dünyasından çığır açan buluş! Sivrisineklerle kanser tespiti yapılacak... araştırmacılar sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirdi. Tüm dünyada en çok can alan hastalıkların başında gelen kanserle ilgili bu buluş tıp dünyasında çığır açacak nitelikte.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 16.01.2021
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Son dakika: Tıp dünyasından çığır açan buluş! Sivrisineklerle kanser tespiti yapılacak

Japon araştırmacılar sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirdiklerini açıkladı.

Son dakika: Tıp dünyasından çığır açan buluş! Sivrisineklerle kanser tespiti yapılacak

Japonya'da ulusal basındaki haberlere göre, Tokyo Üniversitesinden Prof. Takeuçi Şoji'nin liderliğindeki ekip, sivrisineklerin insan terinde bulunan "oktenol" kimyasalını saptayabilen koku alıcılarını inceledi.

Son dakika: Tıp dünyasından çığır açan buluş! Sivrisineklerle kanser tespiti yapılacak

Ekip sivrisineğin, insan terinde bulunan ve karaciğer kanserinin biyogöstergesi kabul edilen "oktenolü" tespit edebilen koku alıcısını yerleştirerek, bir yapay hücre zarı üretti.

Son dakika: Tıp dünyasından çığır açan buluş! Sivrisineklerle kanser tespiti yapılacak

Yapay zar arasında iyonların geçişinde meydana gelen elektrik akımını fark edebilen sensör de geliştiren ekip, beslenme çantası büyüklüğünde prototip ile milyarda yarım yoğunlukta nefes numunelerindeki "oktenolü" 10 dakika içinde saptayabildi.

Son dakika: Tıp dünyasından çığır açan buluş! Sivrisineklerle kanser tespiti yapılacak

Kanser hastalarının nefeslerinde bulunan koku yayan maddeyi tespit amacıyla düşük maliyetle üretilmesi planlanan dedektörün 10 yıl içerisinde pratik kullanıma sunulması hedefleniyor.

Son dakika: Tıp dünyasından çığır açan buluş! Sivrisineklerle kanser tespiti yapılacak

ABD'DEKİ DERGİDE YAYIMLANDI

Sivrisinek anteni yaklaşık 100 çeşit koku alıcısına sahip ve her biri özel koku yayan maddeyi tespit ediyor. Tüm bu alıcılar koku alma hücrelerinin yüzeyinde bulunuyor.

Son dakika: Tıp dünyasından çığır açan buluş! Sivrisineklerle kanser tespiti yapılacak

Koku alıcı reseptörler, özel koku molekülleriyle birleştiğinde, iyonları hücre içine alabilmek için hücre zarının yüzeyinde delik açılıyor ve böylelikle koku saptanıyor.

Son dakika: Tıp dünyasından çığır açan buluş! Sivrisineklerle kanser tespiti yapılacak

Araştırmanın detayları ABD'den Bilimsel İlerlemeler Dergisinde yayımlandı.

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