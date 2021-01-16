Pendik’te vahşet! Genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu

Sokağa gelen Hasan Yılmaz, yeğenini korumak için Necati isimli kişi ile kavga etmeye başladı. Bu sırada Hasan Yılmaz'ın yabancı uyruklu 4 komşusu da kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında zanlı, belinden çıkardığı kurusıkıdan bozma tabanca ile üç el ateş etti. Tabancadan çıkan mermilerden biri Hasan Yılmaz'ın başına isabet etti. Yılmaz, kanlar içinde yere yığıldı. Kavgaya karışan komşulardan biri de bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan ise bir taksiyi durdurarak olay yerinden kaçtı.