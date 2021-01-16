Üniversitede tecavüz skandalı! Tiyatro kulübüne ait odada dehşeti yaşadı

İddiaya göre olay günü B.İ. ile gece geç saatlere kadar konuşan B.İ.K. öğrenci yurduna giriş saatini kaçırdı. B.İ.K. şüpheli B.İ.'ye yurda gidemeyeceğini söyleyince ikili okulun tiyatro kulübündeki bir odada kalmaya karar verdi. B.İ. odanın kapısını kilitledi ve B.İ.K. ile yalnız kalınca iddiaya göre ona tecavüz etti. Bu ilk olayın ardından tarafların ilişkileri yaklaşık 9 ay sürdü. B.İ.K. bu defa kendi rızasıyla birkaç kez birlikte oldu. B.İ.K. en son B.İ.'nin Avcılardaki evine gitti. B.İ. ailesiyle kaldığı evde yine B.İ.K. ile ilişkiye girdikten sonra evden gitmesini istedi. B.İ.K. bu son birliktelikten sonra hamile kaldı.