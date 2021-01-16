16 Ocak 2021, Cumartesi
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İstanbul Pendik'te silahlı kavga: 1 ölü

'te çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs olay yerinde yaşamını yitirirken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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İstanbul Pendik'te silahlı kavga: 1 ölü

Pendik'e bağlı Orta Mahalle'de iki kişi sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan biri silahla diğerini vurdu.

Çeşitli yerlerinden yaralanan şahıs olay yerinde yaşamını yitirirken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri olay mahallinde 3 mermi kovanı bulurken, ceset Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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