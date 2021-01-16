16 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Amasya’da Pers dönemine ait 2 bin 500 yıllık ateş tapınağı bulundu

Amasya’da Pers dönemine ait 2 bin 500 yıllık ateş tapınağı bulundu

kazılarında dönemine ait 2 bin 500 yıllık ateş tapınağını bulundu. Oluz Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Dönmez, “Bu tapınağın dünyanın bilinen en eski ateş tapınağı olduğunu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
ABONE OL
Amasya’da Pers dönemine ait 2 bin 500 yıllık ateş tapınağı bulundu

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dönmez, 14 yıldır arkeolojik kazıların gerçekleştirdiği 'te saptanan dönemine ait ateş tapınağı buluntusunun 'daki dinler tarihinin seyrinin değişmesi bakımından önemli olduğunu belirtti.

Ateş tapınaklarının çoğunlukla başta olmak üzere bölgesinde görüldüğüne değinen Prof. Dr. Dönmez, "Pers dönemine kadar Anadolu'da çok tanrılı dinlere inanılıyordu.

İlk defa Pers döneminde burada tek tanrılı inancın, bir monoteizm diyebileceğimiz tanrıların birlenmiş olduğu bir inancın burada yaşanmış olduğuna dair bulgular karşımıza çıkıyor.

Burada yaşayan insanlar bir 'ateşgede' inşa etmişler. Ateşgedenin yanına kutsal yollar ve platformlardan oluşan kutsal bir alan inşa etmişler. Heykel ya da insan betimi gibi herhangi bir figür kullanmamışlar" diye konuştu.

Yerleşmenin ortasında taşlarla kaplı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yol kalıntısının göze çarptığını vurgulan Dönmez,

"Bu yolun güneyindeki alanın tamamen Perslerin dinsel yapılanmasına ayrılmış olduğunu kazı çalışmalarında ortaya çıkardık.

Özelikle 2013 yılı çalışmalarından itibaren saptadığımız ve içinde kutsal ateş çukuru da içeren bir 'ateşgede' kalıntısı, ateş tapınağı diye de nitelendirebileceğimiz yapıyı ortaya çıkardık" şeklinde konuşu.

Kazılara, , Valiliği ile Amasya Belediyesi'nin desteğiyle devam edilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA