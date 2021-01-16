Konya'da kızının ve eşinin üzerine kaynar su döken cani koca serbest kaldı

'SENİ ÖLDÜRSEM 3 YIL YATAR ÇIKARIM" DİYORDU

Sürekli ölümle tehdit edildiğini iddia eden Rukiye A. ''Bana, 'Cezaevine gireceksem bile tam hakkıyla girerim. Yaptığım işi yarım bırakmam' diye tehdit ediyordu. 'Şimdi seni öldürsem 5 yıl alırım. 3 yıl yatar çıkarım' diyordu. 'Bana hiçbir şey olmaz' diyordu. Çevrede bu tarz olayları çok görüyorduk. Hafta sonu bir olay da bizim mahallemizde olmuştu. Adamın ceza almadığını öğrenince 'Bak görüyorsun. Ben seni şu an öldürsem, kimse seni savunamaz' diyerek tehdit ediyordu'' ifadelerini kullandı.