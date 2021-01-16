Antalya’da şiddet gören kadın KADES butonuna basınca polis alarma geçti

'ELİMDE SİLAH YOK, BIRAKIN DİYE BAĞIRIYORLAR'



Bu sırada balkona çıkan K.Ö., "Benim elimde silah falan yok. Ben ağabeyimle telefonda konuşuyorum. Ben gerizekalı değilim. Ben burada dışarıya çıktım ağabeyime baktım gelmiş mi diye. Siz bana silahı bırakın diyorsunuz. Hani silah nerede? Burada bana bir tane polis 'Eşin şikayetçi oldu, sen de bizimle gel' demedi.