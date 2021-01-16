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Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

ilçesi Temel Eğitim Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

(27) idaresindeki 07 AHS 522 plakalı otomobil, Temel Eğitim Kavşağı'nda, (23) yönetimindeki 07 AHP 520 plakalı otomobille çarpıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda , itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Turan'ın kullandığı araçtaki (24) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücüler Korkmaz ve Turan ile araçlardaki (61), (58), , yaralandı.

Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Durkadın Korkmaz ile Ayşe Eken, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden çekilen bir kare

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