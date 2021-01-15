Zeytinyağında hileye dikkat! Bakın içine ne katıyorlar

Bir başka yöntem ise tuz ruhu ile buluştuğunda rengi değişmiyorsa zeytinyağının saf olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca içildiğinde genzi yakan zeytinyağının gerçek yağ olduğunu anlayabiliriz. Zeytinyağı kokusu zaten baskındır. Ancak en doğru yöntem gıda laboratuvarda tahliller yapılmasıdır."

Kiyas, piyasada satılan sahte zeytinyağlarına karşı denetimler yaptıklarını, tespit edilen kişi ve firmalar hakkında idari ve yasal işlem yapıldığını da ifade etti.