Yastık savaşı yaparken gözünden sakatlanan Belinay sağlığına kavuştu

"KOPAN KORNEA DOKUSU ASILI HALDEYDİ"

Olaydan bir gün sonra öğle saatlerinde Belinay'ı muayene ettiğini anlatan Prof. Dr. Yılmaz, "Gece yastık savaşı yaparken fırlatılan yastık avizenin camına çarpmış. Gece olay olduğunda birkaç hastaneye daha gidilmiş. Kornea nakli olması gerektiğini söylemişler. Bize geldiğinde ise kornea dokusunun hasarlı olduğunu gördük. Muayene sırasında kornea dokusundan kopan parçanın aslında kenarda asılı bir şekilde durduğunu fark ettim ve bu doku canlıydı. Kornea nakli yapmadan, kişinin kendi dokusunu bölgeye naklettik. Göz bebeği parçalanmıştı. Ameliyatta iris dokusunu antibiyotikle yıkadık, yerine ittik ve göz bebeğini yeniden oluşturduk. Kenarda asılı duran kornea dokusunu 8-10 dikişle yerine tutturduk. Ertesi gün görmeye başladı. Takılan doku tam olarak yerine oturdu. Kızımız şu anda iyileşme sürecinde. Astigmatı oluştu, ona yönelik tedaviyi uyguladığımızda tamamen iyileşmiş olacak" diye konuştu.