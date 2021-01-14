Aydın'da babasıyla yastık savaşı yapan Belinay'ın gözüne avizedeki çam parçaları isabet etti

"Hastamızı acil ameliyata aldık. Kopan kornea parçasının canlı olduğunu gördük. Bu parçayı tekrar yerine dikmenin en sağlıklı şey olacağını düşündüm. İris dokusunu antibiyotikli solüsyonlarla yıkadık. İrisi tekrar yerine yerleştirdik. Kornea dokusunu 10 dikişle yerine diktik. Zorlu ve riskli bir ameliyatı başarıyla tamamladık; ayrıca kapağın içinde cam parçaları vardı, onları temizledik parçalanmış kapak dokusunu estetik olarak yerine diktik. Şu an kızımız sağlıklı olarak görüyor" diye konuştu.

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