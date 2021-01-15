15 Ocak 2021, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan Şehit Yarbay Cömert'in ailesine başsağlığı mesajı

, görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Deniz Kurmay Yarbay 'in ailesine taziye mesajı gönderdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.01.2021
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Başkan Erdoğan'dan Şehit Yarbay Cömert'in ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in ailesine taziye dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Cömert'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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