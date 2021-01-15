Başkan Erdoğan'dan Şehit Yarbay Cömert'in ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in ailesine taziye mesajı gönderdi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in ailesine taziye dileklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Deniz Kurmay Yarbay Şükrü Cömert'in ailesine taziye dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, görevi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Cömert'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.