MEB karne kararının ayrıntıları açıklandı! Yüz yüze sınavlar karne notuna yansımayacak

"SINAV NOTUMU GÖRMEK İSTİYORUM" DİYENLER KARNESİ İÇİN TALEP EDEBİLECEK

Birçok öğrenci karardan memnun ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurarak, yapılan sınavlardan alınan notların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek. Böylece MEB kararıyla "Ben yüksek puan almıştım. Neden karnemde bu puanım yer almıyor" gibi bir tepki gelmesinin önü de kapatılmış oldu.