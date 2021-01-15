Konya'da "Oğlum dövüldü" diye dehşet saçan babanın savunması 'pes' dedirtti!

K.Y., daha sonra balıkçılık yapan babası Erol Albayrak'ın yanına gidip, durumu anlattı. Albayrak da oğlu ve arkadaşı Bekir Sağlık ile beraber ellerinde tüfek ve sopalar ile restoranı bastı. Burada çıkan kavgada Albayrak, çuvalın içindeki av tüfeğini çıkarıp, işletme sahibi Musa Yıldız ve çalışanlar Mehmet Çerezci (40), Ahmet Altan (29), Umut Avcı (18) ile Bekir Taha Yılmaz'ı (18) ateş açarak yaraladı.