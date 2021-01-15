15 Ocak 2021, Cuma
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Konya'da "Oğlum dövüldü" diye dehşet saçan babanın savunması 'pes' dedirtti!

'da çalışanlarının oğlunu dövdüğü iddiasıyla restoranı basan ve işletme sahibi 'ı tüfekle vurarak öldüren, 4 kişiyi de yaralayan 'ın savunması 'pes' dedirtti. Erol Albayrak, "Hangi baba evladını ateşe atar? Biz gururlu bir aileyiz" dedi. ise "Eğer suç işlemek için gitseydim önüme gelen herkesi vururdum" dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Konya'da Oğlum dövüldü diye dehşet saçan babanın savunması 'pes' dedirtti!

Olay, 2018 yılının Temmuz ayında, merkez ilçesi Aziziye Mahallesi Şehit Nazım Bey Sokak'taki restoranda meydana geldi. 'a ait restoran civarında motosikletiyle gezen K.Y., iddiaya göre, iş yeri çalışanları tarafından gürültü yapıp, müşterileri rahatsız ettiği ileri sürülerek, dövüldü.

K.Y., daha sonra balıkçılık yapan babası 'ın yanına gidip, durumu anlattı. Albayrak da oğlu ve arkadaşı ile beraber ellerinde tüfek ve sopalar ile restoranı bastı. Burada çıkan kavgada Albayrak, çuvalın içindeki av tüfeğini çıkarıp, işletme sahibi Musa Yıldız ve çalışanlar (40), (29), (18) ile 'ı (18) ateş açarak yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan , tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer, yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri, Erol Albayrak, oğlu K.Y. ve arkadaşı Bekir Sağlık'ı gözaltına aldı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'HANGİ BABA OĞLUNU ATEŞE ATAR?'

Tutuklu 3 sanığın Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanmalarına devam edildi. Cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılan sanıklardan Erol Albayrak, hakkındaki 'mafya' iddialarını kabul etmediğini belirterek, ''Hangi baba oğlunu ateşe atar? Biz gururlu bir aileyiz. Oğlumun ve arkadaşım Bekir'in tahliyesini talep ediyorum" dedi.

'SUÇ İŞLEMEK İÇİN GİTSEM HERKESİ VURURDUM'

Bekir Sağlık da savunmasında, ''Haraç almaya gelmedim. Ben silahı alıp kaçtım. Kavgayı onlar başlattı. Eğer suç işlemek için gitseydim önüme gelen herkesi vururdum. Avukatımın talebi üzerine tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, olay günü yaralanan Umut Avcı'nın sağlık raporlarının tamamlanması gerektiği gerekçesiyle duruşmayı erteledi.

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