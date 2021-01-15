Ordu’da kocasının boğazını kestiği kadın yaşadığı dehşeti anlattı! Saatler sonra cesedini teşhis etti

'ELİMİ VE BOĞAZIMI KESTİ'

Sokakta karşılaştığı eski eşinin elinden ve boğazından yaraladığını ifade eden Ayşegül S. "Boşandıktan sonra 2019 yılında kirada oturduğum eve geldi. Çöp atmaya giderken kapıda karşılaştık. Çocukları görmeye geldiğini söyledi. Ben de alkollü olduğu için buna izin vermedim. Elinde cam parçasına benzer cisimle boğazımı kesti. Kolumu çekti, kollarımı kesti. Polise haber verdim ancak polis gelene kadar kayıplara karıştı. Boğuşma sırasında ben de kafasına elektrik süpürgesinin sapıyla vurdum. Sonrasında o da beni şikâyet etmiş. Bana 750 TL ceza geldi. Ona da 3 bin TL para cezası verildi. Para cezası çözüm değil. Ceza yediğinin akşamı yine kapıma geldi. Hesabını benden sordu. Ölümle tehdit etti. 'Ya benimsin ya toprağın' diyerek tehditler savurdu. Çarşıya ve işe farklı yollardan gidiyorum. Ne zaman nerede karşıma çıkacağı belli olmuyor. Artık kadına şiddetin son bulmasını istiyorum. Ben boynumda yara izi taşıyorum. Her aynaya baktığımda lanetle hatırlıyorum. Ben artık bunun kökten çözümünü istiyorum. Çok yoruldum" diye konuştu.