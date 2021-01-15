Antalya’da kapı dilini plastik kartla açan ‘altın kızlardan’ 1 milyonluk vurgun

HIRSIZLIK YAPTIKLARI BÖLGEYE GÖRE GİYİNİYORLAR

Bu arada 'Altın Kızlar' olarak bilinen S.T., K.Ö. ve C.C.'nin hırsızlık yapacakları semte göre giyindikleri, Antalya'nın lüks semti Lara'da daha şık ve havalı, kırsal kesimlerinde ise daha salaş giyim tercih ettikleri öğrenildi.