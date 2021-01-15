15 Ocak 2021, Cuma
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Antalya’da kapı dilini plastik kartla açan ‘altın kızlardan’ 1 milyonluk vurgun

'de polis ekipleri 6 ayrı adrese düzenlediği baskınla çeteyi çökertti. Kilitli olmayan kapı dilini plastik kartla açan ve “” olarak bilinen çetesi çaldıkları yaklaşık 1 milyon TL ziynet eşyasıyla yakalandılar. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Antalya’da kapı dilini plastik kartla açan ‘altın kızlardan’ 1 milyonluk vurgun

'de 8 Ocak'ta kapısını plastik kartla açtıkları Y.E.'nin evine giren hırsızlar, 350 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Olayın ardından soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemede şüphelilerin '' olarak bilinen S.T., K.Ö. ve C.C ile kendilerine yardım eden T.O. ve A.B. olduğu belirlendi. Şüphelilerin kiraladıkları otomobille ilçede bulundukları tespit edildi.

Kent merkezindeki 6 ayrı adrese dün eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ise kapı açmada kullanılan plastik aparat, 9 fişek, değeri yaklaşık 1 milyon TL olan ziynet eşyası ve 9 bin 930 TL nakit ele geçirildi.


El konulan ziynet eşyalarının sahipleri araştırılırken, şüphelilerin başka evlerden hırsızlık olaylarına karışıp karışmadığının belirlenmesi için çalışma yapıldığı belirtildi.

HIRSIZLIK YAPTIKLARI BÖLGEYE GÖRE GİYİNİYORLAR

Bu arada ' Kızlar' olarak bilinen S.T., K.Ö. ve C.C.'nin hırsızlık yapacakları semte göre giyindikleri, Antalya'nın lüks semti 'da daha şık ve havalı, kırsal kesimlerinde ise daha salaş giyim tercih ettikleri öğrenildi.


Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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