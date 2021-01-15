15 Ocak 2021, Cuma
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Buzlu yolda kayan araç köprüden uçtu! Rusya'da kaza anı kamerada

Son dakika haberi... Buzlu yolda aracın kontrolünü kaybeden bir sürücü bariyerlere çarptı ardından köprüden aşağıya uçtu. 'da gerçekleşen kaza anı saniye saniye bir başka aracın kamerasına yansıdı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 15.01.2021
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Buzlu yolda kayan araç köprüden uçtu! Rusya'da kaza anı kamerada

Rusya'da buzlu yolda aracın kontrolünü kaybeden bir sürücü bariyerlere çarptı ardından köprüden aşağıya uçtu.

Buzlu yolda kayan araç köprüden uçtu! Rusya'da kaza anı kamerada

O anlar bir araç kamerasına böyle yansıdı.

Buzlu yolda kayan araç köprüden uçtu! Rusya'da kaza anı kamerada

Ters şekilde zemine çakılan araçtaki anne ve kızı kazadan hafif yaralı kurtuldu.

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