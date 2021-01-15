Buzlu yolda kayan araç köprüden uçtu! Rusya'da kaza anı kamerada
Son dakika haberi... Buzlu yolda aracın kontrolünü kaybeden bir sürücü bariyerlere çarptı ardından köprüden aşağıya uçtu. Rusya'da gerçekleşen kaza anı saniye saniye bir başka aracın kamerasına yansıdı.
YAŞAM A Haber
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Rusya'da buzlu yolda aracın kontrolünü kaybeden bir sürücü bariyerlere çarptı ardından köprüden aşağıya uçtu.
O anlar bir araç kamerasına böyle yansıdı.
Ters şekilde zemine çakılan araçtaki anne ve kızı kazadan hafif yaralı kurtuldu.