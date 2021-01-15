Bursa’da evin bahçesinden 2 bin yıllık tarihi eser çıktı

Gerçekten çok sevindik, bunu bulan arkadaşımız da çok sevindi. 2 bin yıllık bir tarihin su üstüne çıkması ve bunun bizim bahçemizde bulunması bizi çok mutlu etti. Bunun devamı da olabilir. Evet sevindik ama endişemiz de var. Bunlarla ilgili yetkililerden en kısa sürede bir açıklama istiyoruz. Bu kazının altından tarihin devamı olacak mı, neler yapılacak bilgi istiyoruz" dedi.