Kar üzerinde Cuma namazı kılındı

Lokmamızı dağıttık hayır için. Hemen hemen her Cuma burada lokma dağıtılır. Hayırseverler lokma dağıtmak için bize müracaat ediyor, biz de dağıtıyoruz. O sıkı cemaati özledik, namazın önemi çok büyük. Bu durum Allahu Teâlâ'nın bir sınavı, inşallah bu da geçer" diye konuştu.