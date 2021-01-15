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Kanser tedavisi için İstanbul'a gidecekti! Abdest alırken hayatını kaybetti

’da kanser ve KOAH hastası sabah namazını kılmak için abdest alırken hayatını kaybetti. Eşi tarafından banyoda cansız bedeni bulunan Asuman Tuncer'in, tedavi için bugün 'a gitmeyi planladığı belirtildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Kanser tedavisi için İstanbul'a gidecekti! Abdest alırken hayatını kaybetti

Olay, sabah erken saatlerinde ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah namazını kıldıktan sonra camiden dönen eşi, 'i namazını kılması için uyandırdı.

Abdest almak için banyoya giden Tuncer, zaman geçmesine karşın çıkmayınca, durumdan şüphelenen eşi banyoya gitti. Asuman Tuncer'i yerde hareketsiz bulan eşi, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Tuncer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

TEDAVİ İÇİN İSTANBUL'A GİDECEKTİ

Halk sağlığı doktorunun Asuman Tuncer'in ölümünü şüpheli bulması üzerine ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Asuman Tuncer'in bugün öğle saatlerinde akrabası ile birlikte tedavisi için çocuklarının yanına 'a gitmeyi planladığı belirtildi.

Tuncer'in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

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