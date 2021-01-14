14 Ocak 2021, Perşembe
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Son dakika: Şanlıurfa’ya 72 gün sonra yağmur yağdı

Kurak geçen sonbaharın ardından ’ya 72 gün sonra nihayet yağmur yağdı. Gece saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.01.2021
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Son dakika: Şanlıurfa’ya 72 gün sonra yağmur yağdı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da sonbahar kurak geçti. Barajlarda su seviyesinin alarm verdiği kentte, kuraklık baş gösterdi. Başta çiftçiler olmak üzere herkesin uzun süredir beklediği yağmur tam 72 gün sonra yağdı. Gece saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Şanlıurfa'ya en son 2 Kasımda yağmur yağmıştı.

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