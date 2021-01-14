Son dakika: Şanlıurfa’ya 72 gün sonra yağmur yağdı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da sonbahar kurak geçti. Barajlarda su seviyesinin alarm verdiği kentte, kuraklık baş gösterdi. Başta çiftçiler olmak üzere herkesin uzun süredir beklediği yağmur tam 72 gün sonra yağdı. Gece saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.



Şanlıurfa'ya en son 2 Kasımda yağmur yağmıştı.

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