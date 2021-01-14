Manisa'da çıkan yangında üç ev küle döndü

Yangın, saat 02.00 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Encekler Mahalle merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Aşkın Ercan, Çetin Helva ve Ünal Helva'ya ait bitişik üç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.