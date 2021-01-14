14 Ocak 2021, Perşembe
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Manisa'da çıkan yangında üç ev küle döndü

'nın ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Manisa'da çıkan yangında üç ev küle döndü

Yangın, saat 02.00 sıralarında 'ya bağlı kırsal Encekler Mahalle merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, , ve 'ya ait bitişik üç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören mahalleli, durumu 'ne bildirirken, bir yandan da Aşkın Ercan, Çetin Helva ve Ünal Helva, evlerin damlarında bulunan 15 büyük baş hayvanı tahliye ederek komşuların ahırlarına götürdü.

İlk müdahalenin vatandaşlar tarafından yapıldığı yangına, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerinin yanı sıra, , ve ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri de müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, dumandan etkilenen 3 vatandaş ve hayvanları kurtarmak için müdahale ederken ayağından yaralanan 'ya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken, dumandan etkilenen ev sahibi Çetin Helva 'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen Helva'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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