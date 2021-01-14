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Mersin'de yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu

'in ilçesi kırsal kesiminde jandarma ekiplerince ıslak ve bitkin vaziyette bulunan yaban keçisi yavrusu, ekiplerine teslim edildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Mersin'de yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, devriye görevi yapan ekipler, Kocaoluk Mahallesi Gökler deresi yakınlarında bitkin ve ıslak halde bir yaban keçisi yavrusu buldu.

Mersin'de yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu

Soğuktan etkilendiği ve yürüyemez halde olduğu anlaşılan yavru yaban keçisi, jandarma personelince bulunduğu bölgeden alınarak karakola götürüldü.

Mersin'de yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu

Burada kurulanıp ısıtıldıktan sonra beslenen yavru yaban keçisi, Silifke Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Mersin'de yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu

Yaban keçisinin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

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