14 Ocak 2021, Perşembe
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Manisa’da çay paketlerinden uyuşturucu çıktı

ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde paketleri içerisinde gizlenmiş 2 kilo 750 gram esrar maddesi ele geçirildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen U.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Manisa’da çay paketlerinden uyuşturucu çıktı

Turgutlu'da başarılı operasyonlara imza atan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında istihbarat çalışmalarını aralıksız yürüten Turgutlu polisi, bir yolcu otobüsünde esrar maddesi taşındığı bilgisine ulaştı. Otobüsü durduran ve şüpheli şahıs U.Y.'ye (30) ait bagajda çay paketlerine saklanmış vaziyette 2 kilo 750 gram esrar maddesi bulundu.

Çay paketlerinden çıkarılan esrar maddesine el konulurken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen U.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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