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Mersin'de yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu

İHA
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Giriş: 14.01.2021 17:01
Güncelleme:14.01.2021 17:09
Mersin'in Silifke ilçesi kırsal kesiminde jandarma ekiplerince ıslak ve bitkin vaziyette bulunan yaban keçisi yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Mersin'in Silifke ilçesi kırsal kesiminde jandarma ekiplerince ıslak ve bitkin vaziyette bulunan yaban keçisi yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Mersinde yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu MERSİN'DE YABAN KEÇİSİ YAVRUSU ORMANDA DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU
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