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Mersin'de yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu
Mersin'in Silifke ilçesi kırsal kesiminde jandarma ekiplerince ıslak ve bitkin vaziyette bulunan yaban keçisi yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.
Mersin'in Silifke ilçesi kırsal kesiminde jandarma ekiplerince ıslak ve bitkin vaziyette bulunan yaban keçisi yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.