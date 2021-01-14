14 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da kan donduran olay! Bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle hayatına son verdi

Antalya’da kan donduran olay! Bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle hayatına son verdi

'da yaşayan 31 yaşındaki ., bileklerini kesip çok sayıda ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle hayatına son verdi. Ölüm haberini alan baba ., sinir krizi geçirirken, "Evladımı yediler, yavrumu yediler" diye feryat etti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
ABONE OL
Antalya’da kan donduran olay! Bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle hayatına son verdi

'nın ilçesinde . (31), bileklerini kesip çok sayıda ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle intihar etti. Oğlunun ölüm haberini alan ., sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Mahallesi 59 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 'e bir kişinin intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese yönlendirildi.

Gelen polis ve sağlık ekipleri, apartmanın 3'üncü katında yaşayan Ali Rıza U.'in bileklerini kesip çok sayıda ilaç içtiğini, ardından da av tüfeğini çenesinin altına dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdiğini tespit etti.

Olayı duyan yakınları, .'nun evine geldi. Ali Rıza U.'nun babası Yaşar U., binada incelemede bulunan sağlık görevlilerine oğlunun durumunu sordu.

Oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizi geçiren Yaşar U., "Evladımı yediler, yavrumu yediler" diye feryat etti.

Ali Rıza U.'in eşinden 1 yıl önce ayrıldığı, 2 çocuk babası olduğu, yeniden nişanlanarak evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi.

Organize sanayi bölgesinde bir fabrikada çalıştığı kaydedilen Ali Rıza U.'nun, pazartesiden bu yana izinli olduğu ifade edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA