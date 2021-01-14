İstanbul’da polis ormanlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu! Korkunç ifadeler

Osman çok gergin ve sinirliydi. Onu daha önce böyle görmedim. Bu halinden tedirgin oldum. Osman elini beline attı, belinden silahını çıkardı.

'Vurma öyle olmaz böyle olur' dedi. Silahın kurma kolunu çekti ve mermiyi ağzına verdi. Silahın namlusunu yerden yukarı doğru kaldırdığı anda silah patladı.