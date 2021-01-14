Adayı 8 milyon liraya satışa koydu!

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2005 yılında Kelkit Çayı üzerine kurulan Kılıçkaya Barajıyla bir çok arazi su altın kaldı. Baraj gölünün oluştuğu bölgede rakımı yüksek olan 1000 dönümlük bölge ise çevresinin sularla kaplanmasıyla ada haline dönüştü. O dönem ada DSİ tarafından ihale usulü satışa çıkarıldı.

İhaleye ortaklarıyla giren Sivaslı iş insanlarından İsmail Karabiber, kendisi dahil 6 ortak olarak adayı satın aldı. Daha sonra buraya 1 kilometrelik bağlantı yolu da yapan Karabiber, adayı tarımda kullanmaya başladı. Adada şeker pancarı, nohut, arpa ve patates dahil bir takım tarım ürünlerini yetiştiren Karabiber, daha sonra hissedarlarla olan kullanım anlaşmazlığı nedeniyle adanın satışının yapılmasına karar verdi. İstanbul'da yaşayan İsmail Karabiber üzerinde bir de ev bulunan adaya 8 milyon lira fiyat belirledi. Ada için internet üzerinden de satış ilanı verildi.

'SON DERECE GÜZEL BİR YERDE'

Adanın tarım alanında yüksek verimli olduğunu söyleyen İsmail Karabiber, "2005 yılında DSİ'nin barajı yapmasından dolayı bütün köylerin kamulaştırılması yapıldığı için yüksekte olan kısım su dolduktan sonra barajın ortasında ada şeklinde kaldı. Bu kalan ada ihaleye çıkarıldı ve biz de burayı aldık. Biz daha sonra buranın karayolu bağlantısını yaptık. Bu bağlantıdan sonra bizim için burası çok daha verimli oldu. Burada şeker pancarı, nohut, arpa ve patates dahil bir takım tarım ürünlerini üretiyoruz. Bizim burayı satma kararımızdaki en büyük etken biz 6 ortak bu arazinin değerlendirilmesi konusunda bir türlü fikri yönden uzlaşmaya varamadık. Burası hayvancılık dahil her türlü işe müsait bir yerdir. Ulaşım noktasında da son derece güzel bir yerdedir. Sivas'ta böyle toplu müstakil ve bağımsız bir arazi yoktur. Özellikle koronavirüs sonrası köye ve tarıma dönüşün hızlandığı şu dönemde biz Türk tarımında değerlendirilsin anlamında adayı satışa çıkardık. Biz buraya 8 milyon liralık bir değer biçtik. İnternet üzerinden de satışa çıkardık. Bu şekilde müşteri beklemekteyiz. Burayı alacak kişi için çok çeşitli avantajları da var. Alacak kişiye biz şimdiden hayırlı olsun diyoruz" dedi.

Karabiber, ada için kendileriyle iletişime geçenler olduğunu ancak henüz istedikleri teklifi alamadıklarını vurguladı.