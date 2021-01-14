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İstanbul’da elleri, ayakları ve ağzını bağlayıp yakmaya çalıştı! Komşusu dehşeti anlattı

'de eski sevgilisi tarafından elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlandıktan sonra evi ateşe verilen .'yi itfaiye ekipleri kurtardı. Talihsiz kadının karşı komşusu , "Alev, erkek arkadaşım beni sürekli dövüyor diye zaten söylüyordu. Dün de yangın meydana geldi. Kız, daha önce de şikayetçi olmuştu. Adam için 6 ay uzaklaştırma aldırmıştı. Bir koku geliyordu. Arka odayı yakmış. Çocuğu görmedim. Alev hep söylüyordu; 'beni dövüyor, kovuyor' " dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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İstanbul’da elleri, ayakları ve ağzını bağlayıp yakmaya çalıştı! Komşusu dehşeti anlattı

'de eski sevgilisi tarafından elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlandıktan sonra evi ateşe verildiği iddia edilen genç kadın, itfaiye ekiplerince yanmaktan kurtarıldı. Genç kadının yaşadığı binadaki komşuları o anları anlattı.

Yangın dün saat 19.30 sıralarında Sokak'ta site içerisinde bulunan 15 katlı binanın 14 katında çıktı.

İtfaiye ekipleri, yanan dairenin içerisine girerek elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlı olarak mahsur kalan .'yi kurtardı.

Sağlık ekiplerinin ambulansta ilk müdahalesini yaptıkları Alev Ş. . Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evi ateşe verip kaçtığı iddia edilen . yapılan çalışmaların ardından polis tarafından yakalandı. Zanlı Ataşehir Asayiş Büro Amirliğinde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

15 GÜN ÖNCE GENÇ KADINI DÖVMÜŞ

Yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, binada yaşayanlar yaşadıklarını anlattı. Alev Ş.'nin komşularından , "15 gün önce bu adam kızı dövmüş. Elleri ayakları kan içindeydi.

Yöneticiye beraber kızı adamın elinden kurtardık. Adamı eve kitledik. Ben kızla uğraşırken, bizim polisi aradığımızı duyunca adam kaçmış.

Bir hafta sonra da kapı ardına kadar açıktı. Ben yine bir şey oldu zannettim. Yöneticiyi çağırdım. Onunla beraber içeri girdik. Kapı zaten zorlanmıştı o gün. Daha sonra biz kızı arayınca sevgilisi, 'kız benimle sorun yok' dedi. Dün de yangını duyduk." diye konuştu.

KURTARIN BENİ DİYE DUVARA YAZMIŞ…

Talihsiz kadının karşı komşusu, , "Alev, erkek arkadaşım beni sürekli dövüyor diye zaten söylüyordu. Dün de yangın meydana geldi. Kız, daha önce de şikayetçi olmuştu. Adam için 6 ay uzaklaştırma aldırmıştı. Bir koku geliyordu. Arka odayı yakmış. Çocuğu görmedim. Alev hep söylüyordu; 'beni dövüyor, kovuyor' " dedi.

Bina sakinlerinden Sedat Polat ise, "Son 15 gündür devamlı kavgaları oluyordu. Eşi mi eski sevgilisi mi onu da bilmiyoruz. Yolda görsek tanımayız." diye konuştu.

İstanbul'da vahşet! Kız arkadaşının ellerini bağlayıp daireyi ateşe verdi İSTANBUL'DA VAHŞET! KIZ ARKADAŞININ ELLERİNİ BAĞLAYIP DAİREYİ ATEŞE VERDİ

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