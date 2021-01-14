Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada baba oğul hayatını kaybetti

Kazada otomobil sürücüsü Aslanparçası ile yanında bulunan babası Hüseyin Aslanparçası (65) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.