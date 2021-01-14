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Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada baba oğul hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... 'nın ilçesinde tır ile otomobilin çırpıştığı kazada, baba oğul hayatını kaybetti.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 14.01.2021
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Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada baba oğul hayatını kaybetti

yönetimindeki 63 EY 063 plakalı tır, - kara yolu yol ayrımı kavşağında Eyüp Aslanparçası (42) yönetimindeki 24 EC 752 plaka otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Aslanparçası ile yanında bulunan babası (65) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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