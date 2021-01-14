Eylül Yağlıkara cinayetinde korkunç detay! Annesi cinayete onay verdi

Koçyiğit ise çocukları gelmeyecek olmasına rağmen Eylül'ü "5 - 10 dakikaya gelirler" diyerek kandırdı. Bir bahane ile Eylül'ün kuzenlerini bahçeden uzaklaştıran sanık, daha sonra küçük kıza cinsel istismarda bulundu.