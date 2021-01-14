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Aleyna Yurtkölesi'nin katil zanlısı İranlı eski sevgili cezaevinde intihar etti

'nin ilçesinde üniversite öğrencisi 22 yaşındaki 'ni elleriyle boğarak öldüren eski sevgilisi uyruklu 25 yaşındaki , tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini asarak intihar ettiği bildirildi. Kheyrian'ın cesedini görevlilerin bulduğu belirtildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Aleyna Yurtkölesi'nin katil zanlısı İranlı eski sevgili cezaevinde intihar etti

Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi , 9 Ocak Cumartesi günü, yalnız yaşadığı 6422 Sokak'taki apart dairesinde ölü bulundu.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Yurtkölesi'nin boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi.

Kayıtlarda yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip çıktığı tespit edildi. Yapılan incelemede bu kişinin boynunda yazılı bir dövme bulunduğu görüldü.

Şüphelinin, Yurtkölesi'nin eski sevgilisi uyruklu olduğu belirlendi. Şüpheli Kheyrian, polis tarafından kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini, barışmak istememesi genç kızı çıkan tartışma sonucu boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından geçen hafta pazar günü adliyeye sevk edilen Kheyrian çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yurtkölesi'nin kaldığı apartmana zillere rastgele basıp yemek kuryesi olduğunu söyleyerek girdikten sonra cinayeti işlediği belirlenen İran uyruklu Kheyrian, 'ne götürüldü.

Shayan Kheyrian, tutuklu bulunduğu cezaevinde kaldığı koğuşta dün akşam kendini tavana iple asarak intihar etti. Kheyrian'ın cesedini görevliler buldu.

Koğuşta jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası Shayan Kheyrian'ın cesedi otopsi için 'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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