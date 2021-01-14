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Bingöl'de hafif ticari araçla otomobil Kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

'de öğle saatlerinde Bingöl- kara yolu 10'uncu kilometresinde, Çayağzı köyü mevkisinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Bingöl'de hafif ticari araçla otomobil Kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Nimetullah Parlak yönetimindeki 34 NV 7320 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Uğur Çağlayan yönetimindeki 34 FL 720 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmayla otomobil, taklalar atarak tarlaya devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki Eyüp Tangüneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yaralı olarak kurtulan 2 sürücü, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Bingöl- Genç kara yolu, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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