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Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı ekipler alarm durumuna geçti

’un merkezinde beklenen kar yağışı öncesi Belediyesi 41 iş makinası, 105 personel ve bin 200 ton tuz ile son hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü Alibeyköy Şantiyesi’nde bulunan tuz dağı ise havadan görüntülendi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.01.2021
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Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı ekipler alarm durumuna geçti

İstanbul'da beklenen kar yağışı yakasında civarında başladı.

Kent merkezine ulaşması beklenen kar yağışı öncesi Belediyesi karla mücadele konusunda son hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü Alibeyköy Şantiyesine gelen Fen İşleri Müdürü Halil İbrahim Şahin hazırlıkları yerinde inceleyip basın mensuplarına bilgi verdi.

karla mücadele için 41 iş makinası, 105 personel ve bin 200 ton tuz ile ilçe sınırlarında hizmet verecek. Ayrıca belirlenen bölgelere vatandaşların kullanması için çuvallar ile tuz koyulacak.

"İKİ VARDİYA SİSTEMİ İLE GÜN BOYUNCA ÇALIŞACAĞIZ"
Kar küreme araçları ve personel ile karla mücadele için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Halil İbrahim Şahin, "41 adet iş makinamız var, bunların içinde kar küreme araçlarımızda kullanıma hazır. 105 personel ve 6 teknik çalışanımız ile karla mücadelede çalışmaya devam edeceğiz. İki vardiya sistemi ile gün boyunca çalışacağız. Tuzlarımızın kullanım için çuvallara koyduk hazır şekilde bekliyor.

Eyüpsultan bölgesi biliyorsunuz tepelerden oluşmuş bir bölgedir. Bin 200 ton civarında tuzumuz bulunmaktadır. Tuz konusunda sıkıntı yasacağımızı düşünmüyorum yeteri kadar elimizde mevcuttur" açıklamasına yer verdi.

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