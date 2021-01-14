Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı ekipler alarm durumuna geçti

"İKİ VARDİYA SİSTEMİ İLE GÜN BOYUNCA ÇALIŞACAĞIZ"

Kar küreme araçları ve personel ile karla mücadele için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Halil İbrahim Şahin, "41 adet iş makinamız var, bunların içinde kar küreme araçlarımızda kullanıma hazır. 105 personel ve 6 teknik çalışanımız ile karla mücadelede çalışmaya devam edeceğiz. İki vardiya sistemi ile gün boyunca çalışacağız. Tuzlarımızın kullanım için çuvallara koyduk hazır şekilde bekliyor.