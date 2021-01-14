Konya'da 8 yıldır yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede ölen çocuk toprağa verildi

Dün hayata gözlerini yuman Zişan Can'ın cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından bu sabah hastane morgundan alınarak Üçler Mezarlığı'na getirildi.

Mezarlık önündeki Hacı Veyis Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından küçük Zişan'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.