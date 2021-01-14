14 Ocak 2021, Perşembe
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Son dakika: Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Terör mağduru aileler  İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı. PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, 'nde yürüyüş yaparak HDP İl Başkanlığı binası önünde toplandı. Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kürt Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir" sloganları attı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 14.01.2021
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Son dakika: Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Anne , burada yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirterek, çocuğunu 'den istemek için her hafta ilçesinden geldiğini, eylemi sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

Çocuklarını HDP'den istemek için kar ve yağmura rağmen geldiklerini ifade eden Aslan, "Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Çocuklarımız küçüktü dağa kaçırdılar. Artık annelerin yüreği yanmasın. Kim çocuklarımızı dağa kaçırdı? Kim çocukları öldürttü? Çocuklarımızı almak için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Anne Emine Üstek de oğlu Metin'in 5 yıl önce piknik bahanesiyle zorla dağa kaçırıldığını, sağlığı el verdikçe çocuğunu HDP'den istemek için her perşembe günü eylem yapacağını belirtti.

Üstek, "Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Çocuklarımızı bizden neden kopardılar? Yeter artık çocuklarımızı bize versinler." diye konuştu.

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