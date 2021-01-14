Son dakika: Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Çocuklarını HDP'den istemek için kar ve yağmura rağmen geldiklerini ifade eden Aslan, "Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Çocuklarımız küçüktü dağa kaçırdılar. Artık annelerin yüreği yanmasın. Kim çocuklarımızı dağa kaçırdı? Kim çocukları öldürttü? Çocuklarımızı almak için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.