İŞKUR'dan flaş açıklama! COVID-19 nedeniyle ara verilmişti

Sosyal mesafenin korunması için gerekli özenin gösterildiğini, kursiyer ve personelin ateş ölçer ile takibinin yapıldığını, maske, sıvı sabun, el antiseptiğinin kurslarda bulundurulduğunu ifade eden Bozkurt, kursiyerlerin ve personelin tedbirlere uygun şekilde kurslara devam ettiğini sözlerine ekledi.

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