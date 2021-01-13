13 Ocak 2021, Çarşamba
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İŞKUR'dan flaş açıklama! COVID-19 nedeniyle ara verilmişti

'ın ilçesinde desteğiyle Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ve korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine ara verilen kurslar, yeniden açıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021
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İŞKUR'dan flaş açıklama! COVID-19 nedeniyle ara verilmişti

ilçesinde ile işbirliğinde ÇATOM, ADEM ve HEM'de 7 farklı alanda açılan kurslarda eğitimlere, korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilmişti.

Alınan yoğun tedbirlerle birlikte eğitimlerin tekrar açıldığını belirten sorumlusu Muhsine Bozkurt, kursların açılmasıyla birlikte kursiyerlerin yeniden merkezlerinde eğitim göreceğini söyledi.

Sosyal mesafenin korunması için gerekli özenin gösterildiğini, kursiyer ve personelin ateş ölçer ile takibinin yapıldığını, maske, sıvı sabun, el antiseptiğinin kurslarda bulundurulduğunu ifade eden Bozkurt, kursiyerlerin ve personelin tedbirlere uygun şekilde kurslara devam ettiğini sözlerine ekledi.

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