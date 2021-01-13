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Tokat'ta fırtına kabusu! Çatılar uçtu metruk binanın duvarı yıkıldı

'ta etkili olan fırtınada binaların çatıları uçtu. Metruk binanın duvarının yıkılmasıyla bahçede temizlik yapan 29 yaşındaki yaralandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Tokat'ta fırtına kabusu! Çatılar uçtu metruk binanın duvarı yıkıldı

Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan rüzgar, bazı binaların çatısını uçurdu.

Kent merkezinde ise birçok apartmanın tavan şıngılları caddelere savruldu.

'ndeki sitede ise 7 katlı apartmanın teras katının çatısı uçarak karşısındaki binanın 5 ve 3'üncü katlarının balkonuna ve park halindeki bir araca zarar verdi.

ilçesinde ise bir evin yanında bulunan ahırın çatısı uçtu.

Olayda can kaybı yaşanmazken, binada zarar oluştu.

DUVAR ÜZERİNE YIKILDI

Kent merkezindeki Bey Sokak'ta oturan , evinin arka tarafındaki bahçede temizlik yaptığı sırada metruk binanın duvarı rüzgarın etkisiyle üzerine yıkıldı.

Aile fertlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince 'ne kaldırılan Fatma Merve Akar tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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