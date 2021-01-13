13 Ocak 2021, Çarşamba
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Kayseri'de kan donduran olay! Kız kardeşlerini ekmek bıçağıyla bıçakladı

Kardeşlerin kavgasında kan aktı! 'nin ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı kız kardeşlerini bıçakladı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Kayseri'de kan donduran olay! Kız kardeşlerini ekmek bıçağıyla bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda Suriyeli M.M., tartıştığı kardeşleri N.M. ve F.N.M.'yi ekmek bıçağıyla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri şüpheli M.M.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri de karnından bıçaklanan N.M.'yi ve kolundan bıçaklanan F.N.M.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı.

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