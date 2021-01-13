Kayseri'de kan donduran olay! Kız kardeşlerini ekmek bıçağıyla bıçakladı
Kardeşlerin kavgasında kan aktı! Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı kız kardeşlerini bıçakladı.
YAŞAM İHA
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda Suriyeli M.M., tartıştığı kardeşleri N.M. ve F.N.M.'yi ekmek bıçağıyla yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri şüpheli M.M.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri de karnından bıçaklanan N.M.'yi ve kolundan bıçaklanan F.N.M.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.