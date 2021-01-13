13 Ocak 2021, Çarşamba
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Samsun’da 4 yaşındaki çocuk süte fare zehri kattı: 3 kişi hastanelik oldu

ilçesinin ’nde 4 yaşındaki çocuğun oyun oynarken süte fare zehri katması sonucu sütten içen kendisi ile birlikte annesi ve kardeşi hastanelik oldu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Samsun’da 4 yaşındaki çocuk süte fare zehri kattı: 3 kişi hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Z.Y. ile M.K.Y.(4) ve B.Y.(2) içtikleri sütten zehirlendi.

Zehirlenen anne ve çocukları Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda zehirlenen çocuklardan M.K.Y.'nin annesinin hazırlamış olduğu süte oyun oynarken yanlışlıkla evde bulunan fare zehrini karıştırdığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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