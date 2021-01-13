Samsun’da 4 yaşındaki çocuk süte fare zehri kattı: 3 kişi hastanelik oldu

Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda zehirlenen çocuklardan M.K.Y.'nin annesinin hazırlamış olduğu süte oyun oynarken yanlışlıkla evde bulunan fare zehrini karıştırdığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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