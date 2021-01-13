Samsun’da 4 yaşındaki çocuk süte fare zehri kattı: 3 kişi hastanelik oldu
Vezirköprü ilçesinin Karadoruk Mahallesi’nde 4 yaşındaki çocuğun oyun oynarken süte fare zehri katması sonucu sütten içen kendisi ile birlikte annesi ve kardeşi hastanelik oldu.
YAŞAM İHA
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Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Z.Y. ile M.K.Y.(4) ve B.Y.(2) içtikleri sütten zehirlendi.
Zehirlenen anne ve çocukları Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda zehirlenen çocuklardan M.K.Y.'nin annesinin hazırlamış olduğu süte oyun oynarken yanlışlıkla evde bulunan fare zehrini karıştırdığını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.