Online sınavda kopyaya üst düzey önlem! Tüm öğrencilerin evine...





AYNA YÖNTEMİ

Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitelerinden birinde ise kopyaya karşı ayna yöntemi uygulanıyor. Üniversite tüm öğrencilere birer ayna yolluyor. Dik duran bir ayna ekranı görecek şekilde sabitleniyor. Böylelikle sınavı yapan akademisyen hem ekran hareketlerini hem de öğrencinin hareketlerini izleyebiliyor. Üniversite rektörü ayna yöntemiyle ilgili "Sınav güvenliği için genelde iki kamera kullanılıyor. Ancak herkesten iki kamera istemiyoruz. Aynayı koyunca da iki kamera işlevi görmüş olacak zaten. Bunu özel olarak yaptırdık. Hazır satılan bir sınav aynası yok" açıklamasını yapmıştı.