13 Ocak 2021, Çarşamba
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İstanbul’da otoparkı yıkıma gidenlere silahlı saldırı: 1'i avukat 2 kişi yaralandı

'de bir vatandaş arsasında ruhsatsız ve oto tamir atölyesi işletildiği gerekçesi ile mahkemeye başvurarak buranın özel mülkü olduğuna dair karar aldırdı. Arsa sahibi, avukatı ile birlikte kaçak yapıların yıkımına gitti. Bu sırada bir otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler yıkıma gelenlere ateş açtı. Olayda avukat  ve 17 yaşındaki yaralandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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İstanbul’da otoparkı yıkıma gidenlere silahlı saldırı: 1'i avukat 2 kişi yaralandı

'de arsa sahibi, ve oto tamir atölyesi olarak kullanılan alanın kendisine ait olduğuna dair mahkeme kararını alarak avukatı ile birlikte 'ne geldi. Aynı zamanda buradaki prafabrik yapıların yıkılması için iş makinesi de getirildi.

OTOMOBİLLE GELİP SİLAHLA YARALADILAR

Otoparkı işletenler ile gelenler görüşmeye başladı.

Bu sırada bir otomobille gelenler Avukat ve yanındaki 17 yaşındaki 'i yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS, SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Sağlık ekipleri, yaralı avukat ve genci hastaneye kaldırırken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaralı avukat Yıldırım Çavuşovalı'nın 2018 yılında yapılan 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinde 'nden aday olduğu öğrenildi.

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