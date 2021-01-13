Koronavirüs aşısında son durum | ABD'de aşılar çöpe gidiyor! Strateji değişti
Koronavirüs aşısında son durum | ABD'de koronavirüs aşılarının kullanılmadığı gerekçesiyle çöp olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle bazı eyaletler aşıda öncelik sırasını genişletme kararı aldı.
NEW YORK'TA HİZMET ÇALIŞANLARININ YÜZDE 23'Ü AŞILANDI
New York Valisi Andrew Cuomo, 8 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, sağlık ve temel hizmet alanı çalışanlarının yüzde 70 ila 80'inin aşılanmasının hedeflendiğini ancak şimdiye kadar sadece yüzde 23'ünün aşılandığını kaydetmişti. Cuomo, aşılamayı genişletme üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Aşıların insanları beklemesi yerine, insanların kayıt yaptırarak aşı olacakları zamanı beklemesini tercih ederiz." şeklinde konuşmuştu.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi Ba��kanı Stephen Hahn da aynı gün eyaletlere yaptığı çağrıda, Covid-19 aşılarının kullanım tarihinin geçme riskine karşılık federal kılavuzun belirtilen öncelik sırası gruplarını genişletebileceklerini belirtmişti. California eyaleti bu çağrıya uyarken, New Jersey ve başkent Washington bölgesinde de kullanılmayan aşı dozlarının boşa çıkmaması için eczanelerde ve diğer aşı sağlayıcı merkezlerde sırayla ilk gelene uygulanması şeklinde halka verilmesine izin verilmeye başlandığı kaydedilmişti.
COVID-19 AŞILAMA PROGRAMI HIZLANIYOR
Başkan Donald Trump yönetimi de eyaletlerden Covid-19 aşısının 65 yaş ve üstü ile yüksek risk grubundaki kişilerin aşılanmasının hızlandırılması ve ikinci dozun bekletilmemesi yönünde çağrı yapmıştı.
Sağlık Bakanı Alex Azar, bağışıklığın tehlikeye atılmaması için ülkede ilk dozu vurulan aşının ikinci dozlarının da vurulabileceğini belirterek, artık aşı programında ikinci aşamaya geçme ve ilk dozu almaya elverişli olanların çerçevesini genişletme zamanı geldiğini söylemişti.
Trump yönetimi Aralık 2020 sonuna kadar 20 milyon Amerikalıya aşı yapılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise Trump yönetiminin aşı dağıtımı ve uygulanması politikasını başarısız olmakla eleştirmiş, bu hızla devam ederse Amerikan halkının aşılanmasının yıllar süreceğini belirtmişti.
Biden, kendi yönetiminin göreve geldiği ilk 100 gün içinde 100 milyon aşı taahhüdünde bulunmuştu